Cannibale Ronaldo vuole anche la Nations league

Il decimo mese si riposò. Anzi no, non ancora. La stagione di Cristiano Ronaldo vive l'ultimo atto di una trafila cominciata il 18 agosto scorso, quando tenne a battesimo il suo debutto in Serie A con la maglia della Juve. Dal Bentegodi di Verona al do Dragao di Oporto, stasera per le semifinali di Nations League, sono passate 45 partite, 28 gol e quasi 3800 minuti sul rettangolo verde. E' lui l'uomo copertina della fase clou del torneo Uefa, inaugurato a settembre, che mette di fronte le quattro prime classificate nella Serie A delle nazionali: oggi Portogallo-Svizzera (Italia1, 20:45), domani Olanda-Inghilterra a Guimaraes. Chi perde si sfida per il terzo posto, chi vince si gioca la prima finale del torneo domenica sera a Oporto. E sulla carta sarà in ogni caso una signora finale.

Tutto nel cortile di casa di Cristiano, per una volta non trascinatore, ma trascinato dai compagni perché in questo torneo non ha mai giocato nemmeno un minuto per via del suo congedo dalla nazionale dopo il Mondiale in Russia. E' tornato a vestire la maglia dei campioni d'Europa in carica a marzo, con due pareggi sulla strada verso Euro 2020, ora vuole riprendersi la scena nelle Final Four che vedono la selezione di Fernando Santos partire con i favori del pronostico e mai battuta in casa negli ultimi cinque anni.

CR7 ha già fatto le prove vincendo l'ennesimo premio Uefa, ossia quello per il miglior gol dell'ultima Champions con la rete al volo segnata allo United, e in patria l'attesa è tutta per lui e Joao Felix, stella nascente del calcio lusitano, reduce da una stagione a dir poco strabiliante. Presente e futuro, il Portogallo sogna nuovi successi, ma stasera il talentino del Benfica dovrebbe partire dalla panchina lasciando campo al tridente Bernardo Silva-Sousa-Ronaldo. In tanti rivedono il ruolo da chioccia di Cristiano in quello che ebbe Figo nei confronti proprio del numero 7 prima dell'Europeo casalingo del 2004. In quella manifestazione Ronaldo siglò il suo primo gol in un torneo internazionale, poi ha segnato in tutti quelli successivi e se facesse centro anche in Nations League arriverebbe a dieci di fila. Il cannibale ha sempre fame.