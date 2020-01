Cappelli di Babbo Natale distribuiti ai tifosi: Nizza multato di 2000 euro

Il Nizza di Patrick Vieira naviga a metà classifica in Ligue 1 con 28 punti conquistati in 20 giornate frutto di otto vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. Il club rossonero non si sta ripetendo sui livelli degli anni passati dove conquistò anche l'accesso alle coppe europee poi eliminato dai playoff di Europa League e di Champions League rispettivamente nel 2014 e nel 2018 ed eliminato prima dai gironi e poi dai sedicesimi di finale di Europa League nel 2017 e nel 2018.

Il Nizza, in realtà è a soli quattro punti dal Nantes quarto in classifica e a otto punti dal Rennes terzo: restano ancora 18 giornate per tentare la scalata per accaparrarsi un posto in Europa. Per ora Vieira resiste saldo al suo timone e i tifosi possono stare tranquilli. In queste ore, però, in Francia sta impazzando una polemica per via di una multa, definita assurda da molti, comminata dalla LFP al club francese.

La ricostruzione dei fatti

Lo scorso 21 dicembre, prima della sosta natalizia, il Nizza ospitò all'Allianz Riviera il Tolosa e vinse per 3-0 la partita frutto delle reti di Sarr, Boudaoui e di Lees Melou, tutte e tre realizzate nel primo tempo in un match a senso unico che ha portato tre punti ai padroni di casa. Secondo quanto riporta derbyderbyderby.it, il club rossonero decise vista l'aria natalizia di distribuire diversi cappellini di Babbo Natale, anche in tribuna stampa per i giornalisti, uno per postazione. I bambini del Méfi Club sono entrati in campo così con le loro magliette e con i cappellini di Perè Noel e a fine partita hanno ricevuto dai loro beniamini alcuni palloni calciati sugli spalti in regalo.

La Commission des Compétitions della LFP, per questa ragione, ha comminato una multa da 2.000 euro al club della costa azzurra. Il Nizza è stato dunque punito solo per aver fatto indossare dei cappelli di Babbo Natale a dei bambini e ai tifosi. Il club ha anche chiesto sul prorio sito ufficiale un parere in merito proprio ai supporter e sui social in molti si sono espressi in tono indignato per una multa ritenuta ridicola.

Il Nizza e’ stato multato per aver fatto indossare ai bambini e agli spettatori i cappelli di Babbo Natale, siamo alla vigilia della distruzione della nostra identità culturale #Nizza #ligue1 #scandaloso #riprendiamoci — edoardo (@EdoardoLgg) January 17, 2020

