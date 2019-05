Caro Elia, hai sbagliato ma la prossima è tua

È chiaro che mi spiace molto per Elia Viviani, perché avrebbe vinto ugualmente, perché in queste due voltate, pur perdendo, ha dimostrato di essere il più forte del lotto. Il veronese ha un'ottima gamba e una buonissima velocità, ma sul provvedimento adottato dal collegio di giuria sono assolutamente d'accordo: il cambio di direzione c'è stato, ed è giusto, quanto doloroso, prenderne atto.

Dico solo una cosa ad Elia: non prendertela troppo. Dimentica, volta pagina, guarda avanti. Punta deciso al traguardo di Frascati, quello di oggi, che può finalmente essere quello giusto. A Fucecchio hai battezzato la ruota sbagliata, ieri hai fatto un cambio di direzione non cattivo, ma evidente, al terzo tentativo ti andrà meglio. Devi solo pensare che hai forza da vendere e puoi battere tutti. Perdere quando si è in salute può far rabbia, ma non ti toglie la convinzione nei propri mezzi. Devi solo trasformare la rabbia accumulata in questi due gironi in energia positiva. Sei lì Elia, basta un colpo di reni.