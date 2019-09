Cassano e Vieri pungono la Juventus: "Volevano vendere Higuain..."

Antonio Cassano e Christian Vieri sono i due veri mattatori della nuova stagione di Tiki Taka. Con la loro simpatia, ironia e schiettezza stanno dando un tocco in più al programma condotto da Pierluigi Pardo. In particolare Cassano, da sempre grande tifoso dell'Inter, ha sempre parole d'elogio per Conte e per la squadra nerazzurra. Ecco le sue parole a Tiki Taka dopo il successo della Beneamata sul campo del Cagliari: "Queste vittorie sono importanti per il morale e portano entusiasmo. A livello di ritmo forse ha un po' faticato ma è una squadra quadrata, difficilmente riesci a farle gol. Poi crea tanto. Lo ripeto: secondo me vincerà lo scudetto".

Gli fa eco Vieri che ha fatto i complimenti all'Inter per aver preso Romelu Lukaku: "L'ho detto tre mesi fa ai miei amici, Romelu è un grande centravanti, è fortissimo. Lo avete visto? Segna, aiuta i compagni, tiene palla, è bravo di testa... Cosa deve fare più di così? Lui è tutto ciò che voleva Conte". L'argomento si è poi spostato sulla Juventus con Cassano, da sempre grande estimatore di Gonzalo Higuain, che ha tirato le orecchie alla Juventus: "Sentivo dire che Higuain è in fase calante. Il gol è stata la ciliegina sulla torta. Assomiglia più di tutti a Benzema, è l'ideale per Cristiano Ronaldo. Fa gioco e CR7 ne approfitta". Anche Vieri ha elogiato il Pipita: "Higuain non è da vendere. Gonzalo è tra i 5 attaccanti più forti al mondo. Sabato non ha sbagliato un pallone. Sul gol è stato devastante e spettacolare".

