Cassano trova squadra: da lunedì si allenerà con la Virtus Entella

Antonio Cassano riparte dalla Virtus Entella, il calciatore ha trovato l'accordo con il club ligure, dalla settimana prossima si unirà al gruppo.

Troppo forte la voglia di calcio e il desiderio di sentirsi ancora un calciatore, Antonio Cassano si unirà da lunedi alla Virtus Entella per cominciare gli allenamenti agli ordini di mister Boscaglia. Accordo per ora senza alcun vincolo contrattuale, un vero e proprio provino per testare le condizioni psico fisiche del talento barese.

L'ultima partita di Cassano risale ad un derby di Genova del maggio 2016, seguì poi la brevissima parentesi con il Verona, soltanto due settimane di allenamenti prima dell'improvvisa separazione dal club scaligero. In tutto questo tempo il calciatore ora 36enne, non ha mai nascosto di volersi misurare ancora in serie A, rifiutando la proposta del nuovo Monza di Berlusconi e Galliani, pur ritenendosi orgoglioso della prestigiosa offerta. Nella sua testa però c'era solo la Liguria, sua terra d'adozione dai tempi della Sampdoria, manifestando più volte l'intenzione di scendere di categoria soltanto per la Virtus Entella, in modo da poter restare vicino alla famiglia. Feeling ricambiato con il presidente del club ligure Gozzi, che aveva dichiarato nei giorni scorsi: ''Sento spesso Cassano, un legame che si è sviluppato molto negli ultimi anni. Amico vero, c'è stima e affetto reciproco''.

Un lungo ammiccamento fino al tweet ufficiale della Virtus Entella, club coinvolto nell'infinita querelle dei ripescaggi, riammesso dal Coni in serie B ma senza ancora la certezza del campionato da disputare. Cassano parteciperà al primo allenamento lunedi alle 15.30 in una seduta a porte aperte, probabilmente l'ultima occasione per rinascere come calciatore.