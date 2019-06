Cavani e Suarez super bomber Tegola Inter: Vecino va ko

Federico Rana

Si è conclusa con numerose sorprese la prima delle tre giornate della fasi a gironi della Coppa America 2019. Oltre all'esordio perfetto del Brasile padrone di casa (3-0 sulla Bolivia) e al passo falso dell'Argentina (sconfitta per 0-2 dalla Colombia), ci sono anche altre partite che hanno regalato spunti interessanti.

Le partenze in sordina non devono trarre in inganno: Anche con le nazionali ospiti, Giappone e Qatar. Il Giappone ha esordito con una sconfitta per 4-0 contro il Cile, forse la sorpresa più bella di questa prima 3 giorni di Copa. Una vittoria, quella della selezione del colombiano Reinaldo Rueda, fortemente a tinte italiane. I 4 gol sono arrivati infatti da Erick Pulgar, centrocampista del Bologna, ed altre due vecchie conoscenze della nostra Serie A. Doppietta di Edu Vargas, passato da promessa a flop nel giro di 10 partite col Napoli nel 2011/12 e gol di Alexis Sanchez, ricordato con affetto a Udine per la maxi-plusvalenza col trasferimento al Barcellona, e che qualcuno (vedi Inter e Juve) avrebbe voluto riportare in Italia.

Per una parte di Serie A che sorride, ce n'è un'altra che un po' soffre. I tifosi dell'Inter hanno visto concludersi per infortunio l'avventura di Matias Vecino. Una sfida, quella contro l'Ecuador, vinta in scioltezza dalla Celeste (4-0), già leader del Gruppo C. Ancora un ex del calcio italiano in gol: Edinson Cavani, che con Luis Suarez (anche lui a segno) forma forse il tandem più micidiale di tutto il Sudamerica, e Lodeiro più l'autogol di Mina. Una competizione che da sempre regala emozioni, e che anche quest'anno, già nelle prime 6 partite, non ha deluso. Da qui a domenica 7 luglio giorno designato per la finalissima del Maracanà ci aspettiamo ancora nuovi protagonisti e partite da ricordare.