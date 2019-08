Cerci torna in Italia e ritrova Ventura alla Salernitana

Alessio Cerci ritorna in Italia e ritrova il suo mentore Gian Piero Ventura. L’ex calciatore di Atletico Madrid, Roma e Milan ha firmato con la Salernitana in Serie B. Il giocatore s’è legato al club campano con un biennale: ieri sera alla sede della società di Claudio Lotito e del cognato Marco Mezzaroma s’è svolto l’incontro decisivo.

L’ultima stagione, l’ex torinista l’ha passata nella capitale turca di Ankara, all’Ankaragucu. Non è stata una parentesi bellissima: in Turchia, nonostante un inizio brillante, ha finito per non prendere lo stipendio e per essere confinato fuori rosa, insieme all’ex Udinese Thomas Hertaux. I due si sono poi rivolti alla Fifa per chiedere di ottenere dalla società quanto era loro dovuto.

Alessio Cerci, 32enne da qualche settimana, ritroverà in Campania il suo mentore Gian Piero Ventura. Fu proprio l’ex cittì a consacrarne il talento prima a Pisa e quindi ai tempi del Torino, tra il 2012 e il 2014. Cerci trovò la nazionale e fioccarono le offerte che indussero l’esterno, astro nascente ai tempi del calcio italiano, ad accettare quella dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone e a lasciare l’Italia. Non senza polemiche dal momento che fece discutere un post della compagna che parlò dell’addio alla Serie A come dell’approdo al “calcio che conta”.

La trattativa è durata per diverso tempo. Era stato proprio Ventura a chiedere di poter allenare il suo ex pupillo. Entrambi, ora, sono chiamati alla stagione del riscatto: l'uno per "riprendersi indietro trentaquattro anni di carriera", l'altro per dimostrare il suo talento.

