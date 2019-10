Champions, il Barcellona ribalta l'Inter: Suarez sigla il 2-1 nel finale

L'Inter di Antonio Conte gioca una grande partita a Barcellona, soprattutto nel primo tempo, passa subito in vantaggio con Lautaro Martinez, sfiora più volte il raddoppio e solo ter Stegen e un paio di chiusure alla disperata dei difensori blaugrana non hanno permesso ai nerazzurri di chiudere la prima frazione in vantaggio per più di una rete. Nella ripresa l'Inter cala un po' nell'intensità ma continua a fare la sua onesta partita senza fare i conti con Suarez che si inventa due gol, il primo soprattutto, al 58' e all'85' che regalano tre punti d'oro e forse non meritati per quanto visto in campo. La Champions League, però, è la competizione dei dettagli e i fuoriclasse hanno fatto la differenza in favore dei blaugrana che volano così a quota quattro punti con il Borussia Dortmund che nell'altra partita ha battuto 2-0 a domicilio lo Slavia Praga. L'Inter invece resta ferma con i cechi a quota uno e nel prossimo doppio confronto contro il Borussia Dortmund non potrà più sbagliare.

L'Inter passa subito in vantaggio al 2' con Lautaro Martinez che sfrutta un rimpallo al 2', punta Lenglet e di sinistro batte ter Stegen. Al 14' ci prova Griezmann di testa ma la palla termina fuori. L'Inter continua a giocare bene e al 16' si rende pericolosa ancora con Lautaro che ricevre palla da Candreva, salta ter Stegen ma si allarga troppo e poi tenta un colpo di tacco che si perde nel nulla. Al 19' ci prova Busquets con un tiro da fuori area: palla alta sopra la traversa. Messi ci prova per la prima volta al 25' ma Handanovic controlla il suo sinistro.

Al 33' Barella calcia a botta sicura con Semedo che si immola e salva un gol già fatto. Al 38' Candreva pennella un cross al bacio per Lautaro che incorna alla grande di testa: miracolo di ter Stegen che tiene a galla il Barcellona. Sensi sfiora il 2-0 con un gran tiro a giro che termina fuori di poco. Arthur se ne va via al 44' e prova il tiro di sinistro: la palla sorvola di poco la traversa.

Nella ripresa Sensi cade per terra in area di rigore al 56' ma per Skomina non è rigore. Passano due minuti e Suarez punisce i nerazzurri con un gran tiro al volo di destro che non lascia scampo ad Handanovic. Griezmann calcia a botta sicura sull'estreno della rete al 61' e al 67' ci prova Dembélé da fuori area: palla alta. Doccia gelata per l'Inter all'85' con il Barcellona che segna il 2-1 con Suarez che riceve palla da Messi, autore di una gran giocata, e fredda Handanovic con un gran controllo e tiro che non lascia scampo allo sloveno.

Il tabellino

Barcellona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; De Jong, Busquets (53' Vidal), Arthur; Messi, Suarez, Griezmann (66' Dembélé)

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (70' D'Ambrosio), Barella, Brozovic, Sensi (79' Politano), Asamoah; Lautaro Martinez, Sanchez (66' Gagliardini)

Reti: 2' Lautaro Martinez (I), 58' e 85' Suarez (B)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?