Champions ed Europa League: ecco i pericoli per le squadre italiane

Lunedì a Nyon le cinque squadre italiane impegnate tra Champions ed Europa League conosceranno il loro futuro. Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e Roma, infatti, sono i club andati avanti mentre la Lazio di Simone Inzaghi è uscita amaramente dalla competizione europea. I bianconeri si sono qualificati da primi della classe nella competizione regina, mentre azzurri e nerazzurri di Bergamo hanno staccato il pass per gli ottavi come seconde della classe. L'Inter di Antonio Conte è retrocessa in Europa League e sarà inserita in prima fascia, mentre la Roma di Fonseca ha chiuso al secondo posto dietro all'Istanbul Baseksehir e sarà dunque inserita in seconda fascia.

Insidie Real e Mou per la Juventus

La Juventus ha chiuso al primo posto il girone, dominato con cinque vittorie e un solo pareggio. I bianconeri non possono dunque incontrare l'Atletico Madrid, arrivato secondo nel suo raggruppamento, Atalanta e Napoli in quanto non ci possono essere derby negli ottavi di finale, più Psg, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Valencia e Lipsia che hanno vinto i rispettivi gironi.

La squadra di Maurizio Sarri, dunque, può essere accoppiata con solo cinque squadre e i tifosi della Juventus sperano in una tra Lione e Borussia Dortmund. Sicuramente più complicato un sorteggio contro il giovane e fresco Chelsea di Frank Lampard o il Tottenham della vecchia volpe José Mourinho che ha stuzzicato le squadre di prima fascia: "Chi ha visto i gironi di Champions League deve avere paura del mio Tottenham". Inoltre c'è anche l'insidia Real Madrid che anche se non più ai livelli di anni fa è sempre la squadra che ne ha vinte tredici di Champions League. Buffon, tra l'altro, ha dichiarato di non temere i blancos: "Contro di loro agli ottavi? Perché no?".

Azzurri e nerazzurri incrociano le dita

Se la Juventus potrebbe anche incrociare una squadra "abbordabile" il discorso è diverso per Napoli e Atalanta che hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi. Gli azzurri non possono incontrare il Liverpool campione d'Europa mentre i nerazzurri di Bergamo non potranno pescare il Manchester City di Guardiola.

Per il Napoli di Gennaro Gattuso e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, dunque, ci sono tanti rischi: il Psg di Neymar-Icardi, Mbappé, il Bayern Monaco che ha fatto 18 punti nel girone e il Barcellona di Lionel Messi e Luis Suarez. I nerazzurri rischiano anche il Liverpool, mentre i partenopei rischiano il City di Guardiola. I due sorteggi morbidi e che tutti sperano sono i tedeschi del Lipsia del giovane tecnico Nagelsmann e il Valencia che ha chiuso a sorpresa il primo posto nel suo girone davanti al Chelsea e all'Ajax retrocesso in Europa League.

Pericoli "italiani" e inglesi per Inter e Roma

L'Inter di Conte deve dire grazie all'Atalanta di Gasperini che espugnando 3-0 il campo dello Shakhtar ha permesso alla Beneamata di finire in prima fascia in Europa League e i rischi più grandi si chiamano Wolverhampton dove gioca l'italiano Patrick Cutrone e quell'Eintracht Francoforte che l'anno scorso eliminò i nerazzzurri negli ottavi di Europa League dove tra l'altro gioca l'ex Milan André Silva.

La Roma è inserita in seconda fascia, e rischia dunque un accomppiamento di ferro con Manchester United, Ajax, Benfica, Salisburgo, Porto, Siviglia degli avversari ostici.

Ecco le due fasce di Europa League:

Prima fascia: Inter, Siviglia, Malmo, Basilea, LASK, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Braga, Manchester United, Basaksehir, Ajax, Salisburgo, Benfica

Seconda fascia: Roma , AZ Alkmaar, Wolverehampton, Wolfsburg, Ludogorets, Rangers, Eintracht, Cluj, Sporting Lisbona, Getafe, Copenaghen, APOEL Nicosia, Brugge, Olimpyacos, Shakhtar, Leverkusen.

