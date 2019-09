Champions, esordio amaro per l'Atalanta: la Dinamo Zagabria vince 4-0

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini paga caro l'esordio assoluto in Champions League e viene travolta per 4-0 dalla più esperta Dinamo Zagabria. I gol della partita portano la firma di Leovac e Orsic, autore di una tripletta. Da segnalare tra le fila dei croati lo scatenato Olmo che ha fatto il bello e il cattivo tempo in campo. Male quasi tutti nell'Atalanta che è sembrata la lontana parente di quella ammirata in campionato. I nerazzurri di Bergamo si sarebbero aspettti ben altro esordio in Champions League ma oggi si sono dovuti inchinare ad un avversario che ha dimostrato di essere più pronta per la competizione più importante per club. Nell'altro match del girone il City di Guardiola ha vinto per 3-0 in trasferta sul campo dello Shakhtar Donetsk con i gol di Mahrez, Gabriel Jesus e Gundogan. Atalanta ferma a zero punti con gli ucraini. Prossimo impegno per la Dea in casa, al Meazza, contro gli ucraini per cercare di prendersi i primi punti in questa Champions League.

L'Atalanta parte contratta a differenza della Dinamo Zagabria che nei primi 10 minuti mette alle corde la Dea e all'11' i padroni di casa passano in vantaggio con Leovac che segna su preciso assist di Stojanovic. I nerazzurri provano una reazione ma sono sempre i croati a far la partita e al 30' trovano il raddoppio con Orsic su assist di Leovac. L'Atalanta non riesce proprio a riprendersi e al 43' subisce addirittura il 3-0 con il gol di Orsic che segna un tap-in facile facile su spizzata aerea di Ademi. Nella ripresa Pasalic ci prova con un tiro di piatto al 54' ma il suo tiro termina fuori e al 59' Gollini nega la tripletta a Orsic che però la realizza al minuto 68' di piatto destro su assist di Theophile. I nerazzurri iniziano a giocare al 70' con Livakovic che al 72' fa un miracolo sul tiro a botta sicura di Zapata. L'Atalanta ci prova fino all fine, con due occasioni mancate da Pasalic e Zapata, ma non riesce a segnare: finisce 4-0 per la Dinamo.

Il tabellino

Dinamo Zagabria: Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Moro, Ademi, Leovac; Olmo; Petkovic, Orsic (78' Ivanusec)

Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello (46' Malikovsky); Hateboer, De Roon, Freuler (46' Pasalic), Gosens; Ilicic (87' Barrow), Gomez; Zapata.

Reti: 11' Leovac (D), 31', 43' e 68 Orsic (D)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?