Champions League, la Juventus non sbaglia: 3-0 al Bayer Leverkusen

Missione compiuta per la Juventus di Maurizio Sarri che doveva vincere in casa contro il Bayer Leverkusen e che puntualmente ha raggiunto il suo obiettivo regolando con un secco 3-0 i tedeschi. Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, dopo aver sbagliato due gol, hanno permesso ai bianconeri di mandare al tappeto gli avversari che si sono resi pericolosi in rare occasioni in questa seconda giornata di Champions League. La Juventus si è dimostrata ancora una volta cinica, solida e con un gioco che sta iniziando a diventare sempre più fluido e collegato tra i reparti. Con questo successo la Vecchia Signora vola a quota 4 punti in classifica come l'Atletico Madrid che ha espugnato per 2-0 il campo della Lokomotiv Mosca frutto delle reti di Joao Felix e Thomas Partey. Russi fermi a tre punti, Bayer a quota 0.

Il Bayer parte senza timore riverenziale con Alario al 3' e Demirbay all'8' che provano il tiro ma difettano di precisione. La Juventus alza i ritmi e al primo errore dei tedeschi castiga con la sassata di Higuain che raccoglie la sfera lasciata lì da un giocatore del Bayer per far secco Hradecky per l'1-0. Volland spaventa la Juventus al 28' e al 39' Higuain manca il raddoppio su assist di Khedira: il tiro del Pipita viene respinto dal numero uno del Bayer.

Nella ripresa Aranguiz sfiora il pareggio al 48' e al 50' è Bernardeschi a tentare la conclusione: palla alta. Cristiano Ronaldo al 57' si mangia il 2-0 tutto solo davanti al portiere finlandese del Bayer che sventa la minaccia e tiene in vita i suoi. I bianconeri spingono e il raddoppio arriva al 62' con Bernardeschi che riceve palla da Higuain e fa secco Hradecky per il 2-0. Pjanic colpisce il palo direttamente da calcio d'angolo al 67'. Al 70' Hradecky rischia grosso spazzando sulla linea di porta sul pressing degli attaccanti della Juventus. CR7 se ne mangia un altro al 74' su assist di Higuain e la spara ancora una volta addosso al portiere Hradecky. All'89' finalmente c'è gioia anche per Cristiano Ronaldo che riceve palla dal neo entrato Dybala e queta volta fredda il portiere finlandese del Bayer.

Il tabellino

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (74' Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (77' Ramsey), Higuain (83' Dybala), Cristiano Ronaldo

Bayer Leverkusen: Hradecky; Weiser, Dragovic, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay (46' Amiri), Volland; Alario (67' Paulinho)

Reti: 17' Higuain (J), 62' Bernardeschi (J), 89' Cristiano Ronaldo (J)

