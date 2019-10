Champions League, l'Atalanta beffata al 95': lo Shakhtar vince 2-1

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini fa il suo esordio allo stadio Meazza in Champions League, fa un'ottima figura contro l'esperto Shakhtar Donetsk di Castro ma perde ingiustamente per 2-1 al 95'. I nerazzurri, dopo la debacle contro la Dinamo Zagabria, hanno tirato fuori orgoglio, carattere e qualità disputando una partita di spessore contro gli ucraini anche se questo non è servito a portare a casa punti. Al gol di Zapata siglato al 28' hanno risposto Junior Moraes al 41' e Solomon al 95'. L'Atalanta ha avuto le chance più ghiotte per poter vincere la partita e forse avrebbe anche meritato i tre punti che in realtà sono andati ai più esperti ucraini. C'è grande rammarico per il rigore sbagliato sullo 0-0 da Ilicic, per il legno colpito da Pasalic e per le tante parate di Pyatov. Atalanta a quota 0 punti, Shakhtar a quota 3 come City e Dinamo Zagabria che si affronteranno alle 21 per prendersi la testa del girone.

L'Atalanta parte forte nel primo tempo con Zapata che al 5' non ci arriva di un soffio sull'assist di Ilicic. Al 14' l'arbitro concede il rigore alla Dea, confermato dal Var, per fallo subito da Ilicic che dal dischetto, però, si fa ipnotizzare da Pyatov. Pasalic colpisce il palo al 28' su assist di Ilicic e poco dopo i nerazzurri passano in vantaggio con Zapata che di testa, su assist di Hateboer batte il numero uno ucraino. Al 30' Junior Moraes chiama alla parata Gollini e al 41' ecco il pareggio dello Shakhtar con Moraes che riceve palla da Alan Patrick, salta Gollini e deposita in rete. In pieno recupero Juniore Moraes colpisce una clamosora traversa su punizione.

Nella ripresa ci prova due volte Gomez tra il 50' e il 53' ma Pyatov blocca entrambe le volte agilmente e senza problemi. Duvan ci prova ancora al 63' ma è impreciso, mentre Taison al 67' testa i riflessi di Gollini. Pyatov è bravo su Duvan Zapata al 68' e al 74' il tentativo di Zapata viene chiuso in angolo. Gosenz si rende pericoloso al 76' e nel finale sia Malinovskyi che Gomez sfiorano il gol del 2-1 che però arriva in favore degli ucraini al 95' con Solomon che beffa la Dea con un contropiede mortifero avviato da Dodo e definito proprio da Solomon

Il tabellino

Atalanta: Gollini; Toloi, Masiello (68' Muriel), Palomino; Hateboer (57' Gosens), Pasalic, De Roon, Castagne; Ilicic (57' Malinovskyi), Gomez; D. Zapata

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Bolbat (93' Dodo), Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick (69' Solomon); Marlos (86' Konoplyanka), Kovalenko, Taison; Junior Moraes

Reti: 28' Zapata (A), 41' Moraes (S)