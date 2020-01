Champions League, sarà rivoluzione dal 2024-2025

La Champions League è sicuramente la competizione più importante per tutti i club europei che ogni anno si danno battaglia per salire sul trono più alto d'Europa. ll Liverpool di Jurgen Klopp ha vinto l'ultima edizione battendo in finale i connazionali del Tottenham al tempo guidato da Mauricio Pochettino ed oggi da José Mourinho. L'ultimo club italiano a vincere la Champions è stata l'Inter proprio allenata dallo Special One che nel 2010 vinse la finale di Madrid contro il Bayern Monaco.

La Juventus ha sfiorato per ben due volte la vittoria nel 2015 con la finale persa per 3-1 a Berlino contro il Barcellona e nel 2017 a Cardiff nella bruciante finale persa per 4-1 contro il Real Madrid di Zidane e CR7, oggi in bianconero. La Vecchia Signora tenterà nuovamente l'assalto alla Champions in questa stagione dove è una delle favorite, insieme ad altri tre-quattro club, per la vittoria finale.

Cambio format?

L'ECA aveva annunciato come dal 2024-2025 il format della Champions League potrebbe subire delle variazioni con l'Uefa che sta studiando come tutti i dettagli della riforma che punta a far disputare più partite per avere anche un maggior ritorno economico. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As dovrebbero essere quattro le partite in più e non dieci come richiesto dall'ECA. Si sta anche valutando di aumentare il numero delle partecipanti alla fase finale passando da 32 a 36 club.

Due le opzioni: 1) creare dei gironi formati da sei squadre e non più da quattro come aviene oggi con un calendario da dieci giornate e non da sei, 2) una fase a gironi extra, da disputare tra ottavi e quarti di finale, con due gironi da quattro squadre e le prime due di ogni girone qualificate alle semifinali. Per quanto concerne la prima opzione, approderebbero agli ottavi di finale le due squadre migliori di ogni girone e le quattro terze migliori classificate dando vita alla classica eliminazione diretta con partite di andata e ritorno fino alla finale in gara unica.

Con il format attuale la squadra che arriva fino alla finale disputa 13 incontri, preliminari esclusi, con la nuova formula arriverebbe a giocarne 17: in Europa League se ne giocano 15. Queste novità, però, non piacciono a tutte le federazioni come a quella inglese che hanno già diversi impegni come la Carabao Cup, per gli inglesi molto importante, che rischia di diventare una competizione esclusivamente per i club che non parteciperanno alla Champions League.

