Sorteggi di Champions, Juventus e Napoli con Atletico e Liverpool, Inter col Barcellona

L'urna del Grimaldi Forum di Monaco ha emesso i suoi verdetti dato che sono stati composti gli otto gironi della Champions League 2019-2020. C'era grande attesa per conoscere gli accoppiamenti delle squadre italiane e si può dire che sia andata parzialmente bene dato che la Juventus di Maurizio Sarri, inserita nel gruppo D, ha sì pescato l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simoene ma è stata poi sorteggiata con il Bayer Leverkusen e con i russi della Lokomotiv Mosca

Sorteggio al veleno per l'Inter di Antonio Conte, inserita nel gruppo F, che ha pescato due colossi come Barcellona e Borussia Dortmund. A completare il gruppo i modesti cechi dello Slavia Praga. Fortunata l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che alla prima apparizione, e inserita dunque in quarta fascia, è stata inserita nel gruppo C con Manchester City, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria: i nerazzurri di Bergamo possono fare il miracolo. Il Napoli di Carlo Ancelotti, invece, è stato sorteggiato nel gruppo E con il Liverpool campione in carica, con gli austriaci del Salisburgo e con il Genk.

Durante la cerimonia sono stati anche eletti, ruolo per ruolo, i migliori giocatori dell'edizione passata con il Liverpool campione che ha portato in dote due giocatori su quattro: il portiere Alisson Becker e il difensore Virgil van Dijk. A centrocampo, invece, è stato premiato il giovane olandese ex Ajax, oggi al Barcellona, de Jong, mentre in attacco ha vinto la Pulce del Barça Lionel Messi.

Ecco gli otto gironi di Champions League

Gruppo A

Psg, Real Madrid, Bruges, Galatasaray

Gruppo B

Bayern Monaco, Tottenham, Olympiakos, Stella Rossa

Gruppo C

Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, Atalanta.

Gruppo D

Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca

Gruppo E

Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk

Gruppo F

Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga

Gruppo G

Zenit, Benfica, Lione, Lipsia

Gruppo H

Chelsea, Ajax, Valencia, Lille



Prima fascia:

Liverpool (vincitore Champions League)

Barcellona

Bayern Monaco

Chelsea (vincitore Europe League)

Juventus

Manchester City

Paris Saint-Germain

Zenit

Seconda fascia:

Real Madrid

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Ajax

Benfica

Terza fascia:

Lione

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Olympiacos

Bruges

Valencia

Inter

Dinamo Zagabria

Quarta fascia:

Lokomotiv Mosca

Genk

Galatasaray

Lipsia

Slavia Praga

Stella Rossa

Atalanta

Lille

