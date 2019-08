Champions, il Tribunale conferma Mediaset e boccia il ricorso della Rai

La Champions League è in esclusiva per il triennio 2018-2021 a Sky e questo è fuori alcuna discussione dalla passata stagione. Mediaset, invece, ha ottenuto l'accordo per trasmettere sulle sue reti il miglior match del mercoledì sera con la Rai che si era opposta facendo ricorso in Tribunale a Milano. Quest'ultimo, però, ha rigettato il ricorso della tv di Stato che aveva contestato la decisione di Sky di non dare seguito al diritto di opzione per accaparrarsi la miglior partita del mercoledì sera della Champions League.

Sky, infatti, ha trovato una via di fuga dal contratto con la Rai sulla base delle mutate condizioni di mercato dato l'ingresso in campo della piattaforma di Perform Group, Dazn. Il Tribunale di Milano, già a fine giugno, aveva bocciato il ricorso d’urgenza promosso dalla Rai ritenendo insussistenti i presupposti per un provvedimento urgente e con oggi si chiude definitivamente il capitolo in favore di Mediaset con i giudici che hanno motivato così il rigetto del ricorso presentato dalla tv di Stato: "La Rai non vanta alcun rilevante interesse ad ottenere in questa sede cautelare una pronuncia di revisione dell’originaria decisione cautelare".

