Il Chelsea esclude a vita dallo stadio un tifoso razzista

Avevano tenuto un comportamento razzista nei confronti di Raheem Sterling durante il match con il Manchester City del 18 dicembre 2018. Per questo motivo, il Chelsea ha comunicato di avere bandito a vita un suo tifoso da Stamford Bridge. Allo stesso tempo - e per lo stesso motivo - altre cinque persone sono state escuse dallo stadio per un periodo compreso tra uno e due anni. Il club londinese ha comunicato di avere atteso la fine delle indagini della polizia, che aveva spiegato come non ci fossero i presupposti per un procedimento penale nei confronti degli indiziati. Di qui la decisione della società del presidente Abramovich di procedere con le sanzioni.

Chelsea Football Club has issued sanctions against six people regarding their behaviour during our match against Manchester City at Stamford Bridge on 8 December 2018. https://t.co/I5RTndQ1CI — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2019

" Non ci siamo chiesti se si fosse verificato un crimine o meno, ma se ci fosse stata una violazione delle regole e delle condizioni di vendita - si legge in una nota dei blues - Nel prendere la sua decisione, il club ha preso in considerazione tutta una serie di elementi, tra cui prove video e testimonianze di due esperti di lettura orale, che hanno evidenziato come siano state utilizzate parole di natura razzista. A tal proposito - scrive ancora il Chelsea - il comportamento dei sei tifosi ha superato il limite dell'accettabile ".

Nello specifico, per il Chelsea il tifoso escluso a vita da Stamford Bridge ha tenuto un comportamento "razzista, minaccioso e aggressivo", mentre gli altri cinque si sarebbero "limitati" ad espressioni volgari anche se sempre con un atteggiamento "minaccioso e aggressivo". I sei potranno fare ricorso contro la decisione del club, che si è detto disponibile ad ascoltarli.

