Chiellini punge Conte: "Va all'Inter? Spero non vinca nulla"

Giorgio Chiellini è il capitano della Juventus, uno dei pilastri della squadra bianconera che sta dominando a mani basse ormai da otto anni in Italia. Il 34enne di Pisa è un leader in campo e fuori e anche a livello di dichiarazioni si è sempre rivelato una persona intelligente e a volte tagliente. Ai microfoni di Tuttosport, infatti, Chiellini ha parlato del possibile approdo all'Inter del suo ex allenatore alla Juventus e in Nazionale Antonio Conte: "Mi dispiacerebbe vederlo lì, ma nel caso ovviamente spero non vinca proprio nulla. È la verità, tanto che quando allenava il Chelsea ho tifato per lui. All’Inter no, non posso farlo, davvero. Capisco che si tratta di professionisti, però vederlo in nerazzurro mi farebbe strano. Non è una critica, lo sanno tutti che con Antonio ho un rapporto speciale".

Il difensore centrale della Juventus ha poi parlato del possibile nuovo allenatore della Juventus e del suo futuro da giocatore: "Non avete idea di quanti messaggi ricevo ogni giorno sull'allenatore della Juve. Sono serenissimo, non ne so più di voi. Però sono convinto che arriverà un grande. Sarà un nome da Juve e la Juve continuerà a vincere. Per quanto giocherà ancora? Un anno, massimo due". Infine, Chiellini ha congedato Massimiliano Allegri: "Io credo che sia stato il momento giusto per dirsi addio. Ha fatto qualcosa probabilmente di irripetibile. Ecco perché non mi sorprenderei di rivederlo alla Juve tra qualche anno. L'amore che Max ha per la Juve e viceversa è talmente grande che un domani si potranno ritrovare tranquillamente".