Chris Froome, infortunio choc: addio al Tour de France

Chris Froome salterà il Tour de France. Una notizia clamorosa, a meno di un mese dall'inizio del giro di Francia. Il ciclista della Ineos ha riportato la frattura del femore cadendo durante la ricognizione della quarta tappa a cronometro del Giro del Delfinato.

L'incidente è avvenuto in un tratto in discesa del percorso della quarta frazione della corsa nei pressi di Roanne: Froome è caduto ad alta velocità ed è finito contro un muro, sbattendo violentemente.

"Ci vorrà parecchio tempo prima che corra di nuovo" , ha dichiarato Dave Brailsford, team manager della Ineos, in una dichiarazione riportata dalla Bbc. Il 34enne non potrà quindi prendere parte al Tour, al via il 6 luglio da Bruxelles, dove avrebbe dato la caccia al quinto successo in carriera. Froome ha già vinto quattro volte la il Tour de France (nel 2013, 2015, 2016 e 2017) e aveva nel mirino il quinto titolo che gli avrebbe permesso di eguagliare miti delle due ruote come Merckx, Hinault, Anquetil e Indurain.

La Grand Boucle perde uno dei protagonisti più attesi e amati.