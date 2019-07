Ecco i calciatori italiani più pagati: El Shaarawy guida la top ten

Stephan El Shaarawy diventerà il giocatore più pagato della storia del calcio. Il Faraone con i suoi 16 milioni netti annuali spodesta così dal primo posto Graziano Pellè che di milioni di euro ne guadagna la bellezza di 15 e sempre in Cina come l'ex attaccante di Roma e Milan. Al terzo posto Sebastian Giovinco che è andato a guadagnare dieci milioni di euro nel club saudita dell'Al-Hilal. Fuori dal podio, al quarto posto della classifica Marco Verratti del Psg che di milioni di euro ne percepisce la bellezza di sei dai francesi del Psg. In coabitazione con il folletto di Pescara Gianluigi Donnarumma che guadagna sei milioni di euro al Milan.

Il 20enne potrebbe però lasciare il club rossonero per andare ad abbracciare il progetto del Psg. Subito dietro Gigio e Verratti ecco spuntare Leonardo Bonucci che guadagna 5,5 milioni di euro alla Juventus: anche lui come Donnarumma, però, potrebbe lasciare il club bianconero per andare a giocare in Francia sempre al Psg. Un altro calciatore che guadagna 5,5 milioni di euro è Jorginho, ex Napoli, che ora veste la maglia del Chelsea. A quota 5,2 si posiziona l'ex Inter Eder che gioca in Cina, allo Jiangsu Suning, il nono più pagato è Lorenzo Insigne che al Napoli guadagna 4,6 milioni di euro, chiude Giorgio Chiellini che guadagna 4 milioni di euro netti a stagione alla Juventus.