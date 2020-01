Club più ricchi al mondo, domina il Barcellona. Juventus decima

La Serie A è sicuramente in crescita rispetto al passato con la Juventus che resta la squadra più rappresentativa e vincente negli ultimi dieci anni del calcio nostrano. Nonostante questo la maggior parte dei club di Premier League e della Liga spagnola bagnano il naso a livello di ricavi a quelli italiani. Secondo una classifica stilata dalla Deloitte Football Money League, il club che ha ottenuti i ricavi più alti nel 2019 è il Barcellona con la belleza di 840,8 milioni di euro di fatturato.

Al secondo posto ma con una forbice molto ampia i rivali storici dei catalani: il Real Madrid con 757,3 milioni di euro di fatturato, tantissimo ma oltre 80 milioni di euro in meno rispetto al Barça. Alle spalle dei due colossi spagnoli ecco volare la Premier Lague che piazza addirittura otto club nella top 20 di questa classifica.

Il blasone non sarà più quello di un tempo ma il Manchester United è uno dei più ricchi al mondo e a livello di ricavi si pone al terzo posto con 711,5 milioni di euro, un anno fa erano 665,8. Quarto posto per i tedeschi del Bayern Monaco con 660,1 di ricavi, più 31 rispetto all'anno passato. Quinto posto per i francesi del Psg che salgono rispetto al passato con un fatturato di 635,9 milioni di euro.

Sesto posto per il Manchester City allenato da Pep Guardiola che si attesta a quota 610,6, sei milioni di euro in più rispetto al Liverpool che chiude al settimo posto in questa speciale classifica dei ricavi. Ottavo posto per il Tottenham di Levy con 521,1 milioni di euro di fatturato, nono il Chelsea di Roman Abramovich con 513,1 milioni di euro.

Decimo posto per la Juventus che è balzata dai 394,5 milioni di euro del 2019 alla bellezza di 459,7, più 65 rispetto ad un anno fa. Il merito è della programmazione e del grande lavoro societario ma anche dell'acquisto di Cristiano Ronaldo che ha fatto schizzare alle stelle il fatturato del club di Corso Galileo Ferraris.

Tra le italiane ottimo 14esimo posto per l'Inter di Zhang che sta crescendo in maniera esponenziale con un fatturato che è salito fino a 364,6 milioni di euro: l'obiettivo del club nerazzurro è di salire a 400 milioni in questo 2020. La Roma chiude al 16esimo posto con 231 milioni di euro, circa la metà della Juventus che è decima, il Napoli di De Laurentiis chiude la top 20 con 207,4 milioni di euro.

