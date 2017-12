Consigli para tutto, Cannavaro è addio

7,5 CONSIGLI Pomeriggio di grazia, prende tutto, anche il rigore, e guida la difesa.

6,5 LIROLA Sta migliorando anche in fase difensiva, in fondo ha 20 anni.

6,5 GOLDANIGA Un salvataggio vicino alla linea, limita Icardi.

6 ACERBI Da 102 partite ufficiali neroverdi non salta un minuto. Impedisce il pari di Icardi ma causa il rigore.

5,5 PELUSO Soffre Candreva, è normale.

6,5 MISSIROLI Rischia il rigore per una manata a Icardi, emerge nel finale.

6 MAGNANELLI Talmente leader dall'evitare la sostituzione: «Sto bene», fa segno alla panchina.

6 DUNCAN Risale di livello, dopo gli infortuni (dal 50' st CANNAVARO sv A 36 anni, lascia il calcio. Raggiunge il fratello Fabio in Cina, si commuove).

6 BERARDI Con Politano, aiuta molto in fase difensiva. Chiede il solito rigore, a vuoto, è in ripresa (dal 18' st RAGUSA 6,5 Sempre coraggioso, nelle volate dalla propria trequarti).

6,5 FALCINELLI Due gol all'Inter un anno fa, decide il match sull'unico pallone davvero utile.

7,5 POLITANO Lo sprint a destra contro D'Ambrosio risolve la partita, impegna Handanovic in contropiede (dal 37' st MAZZITELLI 6 Efficace anche nel recupero).

All. Iachini 7 Espulso per il mancato rigore su Berardi. Tre vittorie in 4 gare, altra esperienza rispetto a Bucchi.