Contatti tra Milan e Ibrahimovic per il mercato di gennaio

Entrambi si pensano, entrambi si vogliono: Milan e Ibrahimovic - stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - hanno espresso il desiderio di riabbracciarsi. E le basi per compiere un'operazione che inizialmente sembrava infondata ci sono: considerare Zlatan stanco sarebbe pura follia, non a caso ha ancora voglia di mettersi in gioco. Esperienza nuova? No. Lui ha nostalgia d'Europa, specialmente d'Italia: la MLS è un mondo che non gli appartiene. La sua famiglia si è trovata molto bene a Milano, soprattutto la compagna Helena: proprio lei, infatti, avrebbe dato via libera personale, come testimoniano i graditi tentativi da parte della vecchia dirigenza targata Berlusconi-Galliani di riportare il numero 9 in patria. In Italia (tra Juventus, Inter e Milan) ha trascorso 7 anni della sua carriera, che avrebbe voluto chiudere proprio in rossonero. E adesso può farlo: quale occasione migliore?

Milan, Ibrahimovic e settlement agreement

Dato il settlement agreement a cui sarà vincolato il club di via Aldo Rossi, è doveroso effettuare eventuali conti che andrebbero a caratterizzare tale operazione: lo svedese, attualmente in forza al Galaxy, percepisce uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti (considerando anche gli sponsor). Dal punto di vista economico non dovrebbero esserci particolari problemi, considerando il fatto che il contratto del giocatore potrebbe essere rescisso proprio quest'inverno.

Ibrahimovic: un regalo per la Champions

In questi giorni né Leonardo né Gattuso hanno chiuso la porta a tale ipotesi: entrambi sanno che il classe '81 sarebbe un'arma in più, in grado di semplificare l'obiettivo Champions che i rossoneri si sono posti. La coppia Cutrone-Higuain, fino ad ora, ha dato segnali positivi: l'inserimento di Zlatan potrebbe contribuire al salto di qualità. E allora perché non provarci? Le possibilità ci sono, la volontà pure. Gli sms tra le parti sono costanti. Tutto porta verso una sola direzione: il ritorno.