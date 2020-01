Scintille Conte-Capello: il battibecco in diretta tv

''Sento parlare sempre di contropiede, ma di cosa stiamo parlando? Giochiamo a memoria'' la risposta piccata di Antonio Conte a Fabio Capello, durante i commenti nel dopo partita della vittoria dell'Inter contro il Napoli.

L'Inter sbanca dopo 23 anni il San Paolo e tiene il passo della Juventus al primo posto in classifica. Una serata da record per Antonio Conte, che ottiene la vittoria numero 100 in Serie A in 145 partite. Il tecnico leccese è stato protagonista di un vivace battibecco su SkySport con Capello, che aveva spiegato così la vittoria nerazzurra: ''L'Inter quando riparte è micidiale ma è stata aiutata anche dagli errori di posizionamento della difesa di Gattuso. La forza della squadra di Conte è che difende al limite dell’area di rigore'' . Conte non ci sta e arrivato ai microfoni ribatte così: ''Ma mister Capello ma di che stiamo parlando? Ma quali ripartenze? L'Inter in possesso palla sa sempre cosa fare, giochiamo a memoria. Fortunatamente che gli avversari ci temono più di chi vede le partite. Sento delle assurdità. L'Inter oggi non è affatto stata lì ad aspettare il Napoli, l'Inter oggi ha aggredito il Napoli altissima. Avete detto che l'Inter vince in trasferta perché difende bassa e riparte. Non è affatto così. Come dico sempre il calcio è bello perché è vario o avariato''.

Interviene il tecnico friulano: "Vuoi che ti dica ripartenze, che sia più moderno? Io sono un po' antico... Negli spazi, comunque, siete formidabili. Sto dicendo le stesse cose che dici tu. Sapete difendere e pressare bene. Però la vostra forza, quando vengono avanti gli avversari, è quella di fare delle ripartenze formidabili. Mi sono spiegato? Stasera siete ripartiti tre volte grazie a Gattuso che vi ha marcati uno contro uno. E io mai nella vita difenderei uno contro uno con Lautaro e Lukaku'' . L'allenatore nerazzurro incassa e riparte all'attacco quando parla di Romelu Lukaku, con cui lo stesso Capello non era stato tenero ad inizio anno: ''Romelu è una pippa, ne ho sentite di tutti i colori su di lui. Meglio si continui a dire così di lui, meglio così. Facile oggi parlare di Lukaku, ma andiamo a ritroso, facile salire ora sul carro. Ha fatto un progresso incredibile, c'è da lavorare e da sgrezzare come anche con Lautaro, nel gioco di coppia e nel giocare tra di loro'' .

I due non si sono mai amati. Famoso il botta e risposta del febbraio 2014. All’epoca c.t. della Russia, Capello aveva commentato la scelta di Conte di far saltare un giorno di riposo alla Juventus dopo il 2-2 in rimonta subito dal Verona: ''Castighi non ne ho mai dati. Non fa parte del mio modo di pensare'' , parlando inoltre anche di un campionato italiano troppo facile, poco allenante per la Champions League. Giudizio che aveva indispettito e non poco Conte: ''C’è più puzza in casa di altri. Dei suoi anni ricordo non tanto gioco e due scudetti revocati. I maestri che non conoscono le situazioni si facessero i fatti loro. C’è più puzza in casa loro che in casa degli altri. Altri grandi ex bianconeri, come Lippi e Trapattoni sono sempre educati e rispettosi del lavoro degli altri. Capello guardi a casa sua e pensi a fare un buon lavoro per i Mondiali. Quando parla un guru del calcio dobbiamo stare zitti, inchinarci e fare riverenze. Ora giochiamo senza di lui e a quanto pare giochiamo un torneo amatoriale'' .

