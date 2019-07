Copa America, il Brasile stende 3-1 il Perù. Campione per la nona volta

Il Brasile di Tite piega a fatica, solo nel punteggio, l'ostico Perù e vince così la sua nona Copa America della sua storia. I gol di Everton, di Gabriel Jesus, poi espulso a venti minuti dalla fine, e il rigore di Richarlison all'88' hanno permesso ai verdeoro di mandare al tappeto gli avversari che avevano ottenuto a sorpresa e 44 anni dopo l'ultima volta la finale in questa competizione. Il match è stato ben giocato da entrambe con il Brasile che ha avuto diverse chance per colpire e solo gli errori di Firmino e Coutinho hanno permesso al Perù di restare in partita fino alla fine. La nazionale carioca, dunque, torna a vincere la Copa America 12 anni dopo l'ultima affermazione, nel 2007, e lo fa in casa al Maracanà e nonostante l'assenza di uno dei calciatori più attesi: Neymar.

Cueva ci prova subito su punizione al 2' ma la palla termina fuori di poco. Tapia mette paura ai verdeoro che però passano in vantaggio al 15' con Everton che raccoglie l'assist dell'ottimo Gabriel Jesus e batte Gallese per l'1-0. Coutinho va vicino al 2-0 al 24' ma il suo tiro termina fuori di poco. Firmino decolla di testa al 36' sul cross di Alex Sandro ma la sua mira è difettosa e la palla termina alta. Al 41' Thiago Silva intercetta con le mani uno scambio corto tra Cueva e Flores con l'arbitro che indica il dischetto confermato anche dal Var. Dal dischetto Guerrero fa secco Alisson per l'1-1. In pieno recupero, però, Arthur recupera palla e serve Gabriel Jesus che riporta avanti il Brasile.

Nella ripresa Coutinho ci prova con un destro a giro al 51' ma la palla esce fuori di pochissimo. Firmino si divora il 3-1 al 54' mandando fuori incredibilmente un tiro a botta sicura a pochi passi da Gallese. Qualche istante dopo ancora l'attaccante del Liverpool la mette fuori di pochissimo di testa. Gabriel Jesus tira una gomitata a Yotun al 70' e viene espulso dall'arbitro con il Brasile in 10 uomini per gli ultimi 20' più recupero. Trauco calcia al 73' e Alisson la mette in angolo e un minuto dopo Flores fa venire i brividi all'ex Roma. Everton si procura un rigore all'87' e dal dischetto Richarlison non sbaglia per il 3-1 finale.

Il tabellino

Brasile: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro, Coutinho (77' Militao); Gabriel Jesus, Firmino (75' Richarlison), Everton (93' Allan)

Perù: Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia (82' Gonzales), Yotun (78' Ruidiaz); Carrillo (86' Polo), Cueva, Flores; Guerrero.

Reti: 15' Everton (B), 43' Guerrero (P), 46' Gabriel Jesus (B), 88' Richarlison (B)