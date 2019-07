Coppa d'Africa, l'Algeria batte 1-0 il Senegal e vince il titolo

L'Algeria del commissario tecnico Belmadi vince la sua seconda coppa d'Africa della storia e lo fa battendo in finale il Senegal, orfano del suo pilastro difensivo Kalidou Koulibaly perché squalificato. A decidere il match una rete siglata ad inizio partita da Boundejah, ben servito dal futuro giocatore del Milan Bennacer, anche investito come miglior giocatore dell'intera Coppa D'Africa. La partita è stata nervosa, tattica, poco spettacolare e con pochissime occasioni da rete. L'Algeria ha fatto valere un maggiore cinicità e solidità difensiva, mentre il Senegal è parso spuntato con l'attaccante del Liverpool Sadio Mané un po' in ombra e poco pericoloso.

L'Algeria torna a vincere la Coppa d'Africa dopo 29 anni dall'ultima volta, nel 1990 quando trionfò in casa battendo in finale la Nigeria. Per il Senegal, invece, la serata è amara e con quella di oggi sono due le finali perse in questa competizione che offre sempre diversi spunti e che mette in mostra diversi giovani talenti. Tra le fila dei campioni dell'Algeria ci sono Mahrez del Manchester City, Ounas del Napoli, Brahimi, Slimani, Feghouli e da oggi Bennacer con il Milan che si sta già preparando ad accogliere un potenziale grande giocatore dato che è solo un classe '97 con personalità e classe da vendere.

Il tabellino

Senegal (4-3-3): Gomis; Gassama, Sané, Kouyaté, Sabaly; Ndiaye (59' Diatta), Gueye, Saivet (75' Diagne); Sarr, Mané, Niang (85' Kieta Baldé). All.: A. Cissé.

Algeria (4-3-3): M’Bolhi; Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guedioura, Bennacer, Feghouli(85' Tahrat); Mahrez, Bounedjah (89' Slimani), Belaili (84' Brahimi). All.: Belmadi.

Gol: 2' Bounedjah (A