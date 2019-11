Coppa Davis, la Spagna di Nadal trionfa: battuto in finale il Canada

La Spagna del tennis può gioire per la sesta volta nella sua storia: gli iberici hanno infatti conquistato la loro sesta Coppa Davis della storia battendo in finale il Canada che ha fatto fuori dalla competizione l'Italia e gli azzurri Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Le Furie Rosse del tennis hanno sfoderato una grande prestazione in finale contro i canadesi con Rafael Nadal e Roberto Bautista Agut che hanno avuto la meglio rispettivamente su Denis Shapovalov per 6-3, 7-6 (7), in poco meno di due ore di gioco, e Felix Augier-Aliassime con un punteggio analogo, 7-6 (3), 6-2 in un'ora e cinquanta minuti di gioco. Il 2-0 siglato dalla Spagna rende così ininfluente il doppio.

Nonostante la sconfitta il Canada esce a testa altissima dalla competizione con i due giovanissimi tennisti che hanno un futuro roseo davanti a loro dato che sono rispettivamente un classe 1999 Shapovalov e un classe 2000 Aliassime. Il primo è numero 15 del mondo, ha perso l'ultima finale di un master 1000 a Parigi Bercy contro Novak Djokovic e ha vinto il suo primo titolo Atp a Stoccolma, nel mese di ottobre. Aliassime, invece, è numero 21 del mondo e non ha ancora vinto nessun titolo ma l'età è assolutamente è dalla sua parte.

La Spagna, dunque, vince per la sesta volta la Coppa Davis con Rafael Nadal che si riscatta parzialmente dopo la cocente eliminazione subita alle Finals di Londra nonostante due vittorie nel girone contro Medvedev e Tsitsipas poi vincitore del torneo. L'ex tennista spagnolo David Ferrer si è complimentato con i suoi connazionali al termine del secondo match vinto dal numero uno al mondo contro Shapovalov:

La Spagna, dunque, succede alla Croazia che nella passata stagione vinse in finale contro la padrona di casa della Francia con il punteggio di 3-1. Nadal si conferma ancora una volta un mostro di continuità nonostante i 33 anni e gli acciacchi fisici a cui è andato incontro negli ultimi anni e anche prima di partecipare alle Atp Finals di Londra quando un infortunio addominale ne aveva messo in dubbio la presenza. L'Italia ha vinto questa manifestazione solo una volta nel 1976 in finale contro il Cile e la grande speranza è che Berrettini, Fognini e Sinner riescano a compiere il miracolo magari già nella prossima stagione.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?