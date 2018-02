Coppa Italia, Milan e Lazio non si fanno male: finisce 0-0 al Meazza

Il Milan di Gennaro Gattuso non riesce a sfondare contro la Lazio di Simone Inzaghi nell'andata della semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti hanno avuto più chance in tutta la partita anche se al 76' Calhanoglu ha clamorosamente sbagliato un gol a porta vuota. Il 28 febbraio, allo stadio Olimpico e nella sfida di ritorno, le due squadre si giocheranno l'accesso alla finale dove incontreranno la vincente tra l'Atalanta di Gasperini e la Juventus di Allegri.

Primo tempo a forti tinte biancocelesti al Meazza, dove la Lazio al 5' si fa vedere dalle parti di Donnarumma con il colpo di testa di Milinkovic-Savic: parato da Donnarumma. Al 12' ci prova Luiz Felipe che viene però murato dalla difesa rossonera. Immobile al 20' si procura una buona chance per segnare ma alla fine calcia fuori. Al 32' Lucas Leiva va in tuffo di testa: Borini ci mette la gamba e salva il risultato. Nella ripresa ci prova il Milan con Locatelli ma il suo tiro viene respinto da Luiz Felipe, mentre al 63' Donnarumma salva tutto sul colpo di testa di Immobile. Al 68' Milinkovic-Savic è troppo altruista e invece di calciare in porta serve in mezzo un compagno che non arriva. Al 70' Immobile fa tremare Donnarumma con un bel destro che termina fuori di poco. Al 76' Strakosha compie un miracolo su Cutrone e sulla ribattuta Calhanoglu la mette clamorosamente alta. Minuto 80' ci prova ancora Milinkovic-Savic: para Donnarumma.