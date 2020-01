Coppa Italia, il Napoli batte 1-0 la Lazio e vola in semifinale

Il Napoli di Gennaro Gattuso rialza la testa e lo fa in Coppa Italia battendo per 1-0 la Lazio di Simone Inzaghi nei quarti di finale,

staccando così il pass per le semifinali della coppa nazionale. Il gol della preziosissima vittoria porta la firma del capitano Lorenzo Insigne che ha giocato una grande gara e che si è preso gli applausi di tutto lo stadio al momento della sua uscita dal campo. La partita è stata equilibrata, divertente, ricca di occasioni da rete e di colpi di scena con un rigore fallito da Immobile, con due espulsioni, una per parte, con quattro legni colpiti: da Milik e Mario Rui per gli azzurri, Immobile e Lazzari per gli ospiti e due gol annullati ai biancocelesti per offside a Immobile prima e ad Acerbi all'88.

Gli azzurri vendicano così la sconfitta subita qualche giorno fa proprio dai biancocelesti in campionato e ora si affacciano nuovamente in campionato dove dovranno cercare una pronta risalita dato che non sarà più concesso di sbagliare. Domenica al San Paolo arriverà la Juventus di Maurizio Sarri che sta dimostrando di avere pochi, pochissimi punti deboli. La Lazio, invece, interrompe una lunga serie di vittorie (anche se restano le undici di fila in campionato e il record può essere ancora ritoccato), cade in Coppa Italia ed esce da campione in carica ma anche questa sera ha dimostrato di essere in salute e domenica in campionato contro la Roma di Fonseca giocherà un derby fondamentale per valutare attentamente le reali ambizioni scudetto dei ragazzi di Inzaghi che in caso di vittoria e conseguente sconfitta della Juventus contro il Napoli si porterebbe a meno tre dalla Vecchia Signora e con una partita da recuperare. Oggi, però, a gioire sono i partenopei che si augurano di ripartire da questa vittoria per concludere alla grande la stagione e per tentare di arrivare in Europa.

La cronaca

Partita frizzante allo stadio San Paolo con il Napoli che passa subito in vantaggio dopo 2' con Lorenzo Insigne che fa tutto bene, sterza su Luiz Felipe e batte con un destro magico Strakosha. Massa concede un rigore alla Lazio all'8 per un fallo di Hysaj, ammonito nella circostanza, su Caicedo. Dal dischetto, però, Immobile scivola goffamente e manda la palla sopra la traversa.

Hysaj calcia al volo al 18' e Acerbi pare respingere la sfera con il gomito largo, l'azione però riparte e lo stesso difensore albanese stende Immobile lanciato a rete: Massa lo espelle per doppia ammonizione ma il Napoli è furioso con arbitro e Var per l'episodio precedente.

Passano sette minuti e Lucas Leiva commette un presunto fallo su Zielinski e viene ammonito: l'ex Liverpool però manda a quel paese l'arbitro che lo manda sotto la doccia. La Lazio ci prova fino alla fine del primo tempo ma il Napoli contiene bene e si va al riposo sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa Ospina blocca bene la rasoiata di Immobile al 51' e al 58' il neo entrato Correa impegna con un tiro centrale Ospina. Immobile si divora il pareggio al 61' e al 63' segna con l'arbitro che annulla per posizione di fuorigioco. Milik svetta di testa al 71' e colpisce il palo anche complice il goffo intervento di Strakosha e all'84' Immobile colpisce la traversa.

Sul ribaltamento di fronte Mario Rui colpisce l'incrocio dei pali e all'88' la Lazio segna con Acerbi, dopo che Lazzari aveva preso il palo con un tiro deviato da un difensore azzurro. Anche in questo caso l'arbitro annulla per offiside. L'ultimo squillo è di Parolo che la mette a lato al 92' con un colpo di testa insidioso.

Il tabellino

Napoli: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Demme, Lobotka (22' Luperto), Zielinski; Callejon (68' Elmas), Milik, Insigne (77' Fabian Ruiz)

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe (70' Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo (54' Correa), Immobile

Reti: 2' Immobile (N)

Note: Immobile sbaglia un rigore. Espulsi Hysaj e Lucas Leiva al 19' e 25'.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?