Coppa Italia, il Napoli passa con il minimo sforzo: Udinese ko 1-0

Il Napoli di Maurizio Sarri, imbottito di riserve, accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri hanno battuto 1-0 l'Udinese di Massimo Oddo, giustuziere dell'Inter di Spalletti tre giorni fa. Il Napoli ha meritato il passaggio del turno visto che ha attaccato dal primo all'ultimo minuto rischiando davvero il minimo sindacale contro i bianconeri che non si sono quasi mai resi pericolosi. Ora il Napoli attende la vincente del match che si giocherà domani, alle ore 15, tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Sassuolo di Beppe Iachini.

Il Napoli parte forte nel primo tempo ma il primo tiro in porta non arriva prima del 25' quando Callejon ci prova con un grande diagonale: para Scuffet. Ounas e Rog tra il 33' e il 35' fanno venire i brividi all'Udinese mentre nel finale di primo tempo è Piotr Zielinski ad andare vicino al gol dell'ex. Nella ripresa entra Insigne che dà subito la scossa: Lorenzo riceve palla da Mertens e batte Scuffet con un bel diagonale. Tra il 76' e il 78' Mertens sfiora due volte il gol mentre per l'Udinese De Paul prova il tiro da fuoria area: palla fuori.