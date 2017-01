Coppa Italia, il Napoli vola in semifinale: ora attende la vincente di Juve-Milan

Il Napoli di Maurizio Sarri è la prima squadra ad accedere alle semifinali di Coppa Italia. Gli azzurri hanno avuto la meglio per 1-0 sulla Fiorentina di Paulo Sousa al termine di una partita molto intensa, dagli alti ritmi e dalle tante occasioni da rete da ambo le parti. La prima frazione di gioco è andata ad appannaggio dei padroni di casa che hanno avuto le maggiori chance per punire la squadra viola che invece ha retto bene l'urto.

Nel secondo tempo dopo, un occasione da rete per parte, al minuto 71 la sblocca José Maria Callejon con un gol di testa su preciso assisti di Marek Hamsik: grande azione corale da parte degli uomini di Sarri. All'89 gli azzurri restano in 10 uomini per l'espulsione dell'esterno albanese Hysaj per doppia ammonizione, mentre al 93 viene espulso Maxi Oliveira per gli ospiti. La Fiorentina prova fino alla fine ad arrivare al pareggio ma dopo 6 minuti di recupero l'arbitro Doveri fischia la fine: il Napoli è la prima semifinalista e ora aspetta la vincente del match tra Juventus e Milan che si sfideranno domani sera alle ore 20:45.