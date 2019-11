Coppa del Mondo, Bebe Vio fa l'en plein: vittoria nel fioretto ad Amsterdam

Un’altra vittoria per Bebe Vio: la schermitrice paralimpica porta a casa la medaglia d'oro alla Coppa del Mondo di Amsterdam nel fioretto categoria B.

Una nuova impresa tutta nel segno del 5: la giovane campionessa azzurra vince la quinta tappa su altrettante gare di Coppa del mondo 2019 e il suo quinto trofeo di fila dal 2015. Insomma un 2019 davvero d’oro per Bebe Vio, senza dimenticare l’oro ai Mondiali a Cheongju in Corea del Sud. La campionessa paralimpica ha trionfato anche nella tappa di Amsterdam nell'ultima tappa stagionale del fioretto categoria B. Per la 22enne nata a Venezia una vittoria senza discussioni: 15-4 in finale alla cinese Zhou Jingjing. Stesso risultato in semifinale contro una delle avversarie più temibili, la russa Irina Mishurova, e ai quarti di finale contro l'altra cinese Kang Su, mentre negli ottavi aveva concesso un punto in meno all'ungherese Boglarka Mezo, battuta 15-3.

Una medaglia d'oro che arriva dopo quella di ieri di Rossana Pasquino, che ha trionfato per la prima volta in carriera nella sciabola. Sul podio in Olanda anche Andrea Mogos nel fioretto femminile categoria A e Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile categoria B. Bebe Vio si è complimentata con tutti gli atleti ironizzando sulla sua gara nella sciabola (la veneta era alla seconda uscita in questa disciplina ed era stata sconfitta nei quarti di finale dall'esperta thailandese Saysunee Jan). Davvero molto belli i suoi post pubblicati su Twitter: ''Per ora sciabolo meglio con le bottiglie, ma presto mi prenderò le mie soddisfazioni anche in pedana! L’emozione più grande di ieri è stato l’oro di di Rossana Pasquino. Quando vince una compagna di squadra vince tutta l'Italia! Per fortuna che c’è il fioretto! Contenta per quest'oro ma anche per il ritorno a medaglia di Mogos Andreea e soprattutto per il primo podio di Paolucci Gianmarco''.

