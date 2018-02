Costacurta: "Entro giugno il nome del ct. Sarà uno tra Di Biagio, Mancini o Conte"

Luigi Di Biagio è stato investito di un ruolo molto importante da parte della Figc. L'attuale commissario tecnico dell'under 21 italiana, infatti, è anche stato scelto come ct ad interim della nazionale maggiore in attesa che la Federazione scelga un nuovo allenatore. Alessandro Costacurta, subcomissario della Figc, da Coverciano ha parlato proprio di questo argomento, confermando che la scelta potrebbe arrivare entro giugno: "Contiamo di nominare il nuovo c.t. entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi"

Costacurta ha poi smentito di aver detto di preferire Antonio Conte a tutti gli altri: "Non ho mai detto di preferire su tutti Conte. Ho solo detto che avendo già lavorato con la Nazionale, ha i parametri giusti. Ha fatto bene, oltre tutto non essendoci al momento grandissimi talenti, c'è ancora bisogno di un allenatore molto bravo. E i nomi fatti sono quelli di allenatori bravi". Infine, il subcommissario ha toccato anche il tema Buffon: "Gigi ancora in nazionale? Sono d’accordo di non lasciare come ultima immagine di Buffon in Nazionale la serata con la Svezia: abbiamo dato a Di Biagio la possibilità di scegliere ciò che ritiene meglio per queste due amichevoli".