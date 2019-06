CR7 contro l'Olanda vuole vendicarsi dell'amaro Ajax

Dall'inizio del millennio, il Portogallo è diventato la bestia nera del calcio olandese. Ogni volta che queste due grandi scuole calcistiche si sono trovate di fronte in partite ufficiali, i lusitani hanno pressoché sempre avuto la meglio a ogni livello, sia esso un Europeo (2004 e 2012), un Mondiale (2006) o una sfida tra pari rango nelle coppe europee (Benfica-Psv Eindhoven, Sporting Lisbona-Az, Benfica-Az). Risultati a senso unico interrotti in questa stagione dal super Ajax di Ten Hag, che nel suo girone di Champions ha battuto il Benfica. La finale di Nations League capita quindi al momento giusto per comprendere se gli arancioni hanno davvero invertito la rotta nei confronti della Seleção das Quinas. Sconfitta solo 2 volte in 13 partite, l'ultima delle quali il 26 marzo 2018, un 3-0 amichevole che aveva rappresentato la prima vittoria della gestione Ronald Koeman.

Quell'Olanda si apprestava ad affrontare la Nations League da underdog, attesa da un girone di ferro comprendente Francia e Germania. Poco più di un anno dopo si gioca, contro ogni pronostico, la finale, primo punto di arrivo di una resurrezione dalle proprie ceneri avvenuta grazie a una dolorosa, ma necessaria, mutazione del proprio modo di proporre calcio. C'era una volta l'Olanda di Sneijder, Robben e Van Persie; oggi le stelle della selezione oranje sono rappresentate dal triangolo Van Dijk-De Ligt-Frenkie de Jong, due difensori e un mediano. Da quattro partite consecutive i due centrali si alternano come cannonieri, mentre De Jong non compare nemmeno di striscio. Il suo è un calcio per intenditori, fatto di movimenti e gestione degli spazi rari da vedere in un giocatore di 21 anni. Van Dijk ha vinto - da protagonista - la Champions League con il Liverpool, mentre De Ligt e De Jong sono arrivati a un soffio dalla finale, dopo aver eliminato la Juve di Cristiano Ronaldo.

Questa sera, quindi, ci sarà una sfida nella sfida. Con CR7 che medita la vendetta mentre macina record in continuazione con 88 gol è il marcatore europeo più prolifico di sempre in nazionale e proprio questo cannibalismo finisce per mettere in ombra il resto dei compagni. Ma il Portogallo non è il 10+1 (gregari/campione) spesso superficialmente descritto. Solamente, i più forti li ha davanti, mentre l'Olanda dietro. Sarà una bella finale.

TV: Rai Uno ore 20.45