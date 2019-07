CR7 e la Champions: "Juve, la vinceremo"

Cristiano Ronaldo, in occasione della premiazione "Marca Leyenda", ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo. Il fuoriclasse juventino, scelto poiché unico calciatore della storia ad aver vinto la Premier League, la Liga e la Serie A, ha dichiarato: " L'anno della Juve in Champions? È sempre l'anno della Juventus, così come del Real e del Barcellona ma solo una può farcela. La Juventus partirà per chiudere davanti a tutti, ma il risultato finale dipende da molti fattori: il momento, il gruppo, conta tanto anche la fortuna. Ci sono 6-7 squadre che possono arrivare fino in fondo, non vedo grosse novità rispetto alle annate precedenti ".

"La vinceremo"

Ma per la Champions " non bisogna essere ossessionati ", anche perché secondo CR7 la Vecchia Signora " la vincerà: se non sarà quest'anno sarà il prossimo; ma da qui a due anni, per come sta lavorando, arriverà ".

Il talento portoghese ha poi detto di aver disputato la sua miglior stagione: " Non è stato facile lasciare il Real Madrid dopo tanti anni e arrivare in un campionato diverso, con nuovi compagni, a 33 anni. Per questo penso di aver vissuto la mia miglior stagione: con la Juventus ho vinto lo scudetto e la Supercoppa italiana, con il Portogallo ho conquistato la Nations League, tre trofei in un solo anno ".

Il premio ricevuto " è un trofeo super importante che entrerà nella mia bacheca con grande orgoglio. Questa città mi ha dato molto anche a livello personale, ho giocato qui nove anni e ho mantenuto un rapporto speciale, spero di tornare presto ".

