Crisi Barcellona, rischia Valverde. Xavi: "Sono pronto"

Sette punti in cinque partite sono un ruolino di marcia accettabile per una squadra di media classifica. Non certo per il Barcellona. Quest'anno i blaugrana faticano a ingranare. Solo due vittorie nelle prime cinque di Liga, entrambe in casa ed entrambe subendo gol. Un doppio 5-2, rifilato a Betis e Valencia, compensato però da un andamento a dir poco deficitario lontano dal Camp Nou, con un pareggio (Osasuna) e due sconfitte (Bilbao e Granada). Proprio il rovescio andaluso, arrivato questo week-end, fa traballare la panchina di Ernesto Valverde. Il tecnico blaugrana, alla sua terza stagione in Catalogna, non nasconde che qualcosa non va. "Sono il primo responsabile di questa situazione", ha ammesso dopo il 2-0 incassato a Granada, dove il Barça non è riuscito ad andare in gol nonostante la presenza in campo, nel secondo tempo, di Suarez, Griezmann e Messi. Un signore, Valverde, a non giustificare la crisi con l'infortunio che ha colpito la Pulce, che ha giocato 90 minuti solo nello 0-0 di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Ma alla base dell'andamento deficitario c'è qualcosa di più. Ovvero il ricambio generazionale nella rosa blaugrana, giunta alla fine di un ciclo irripetibile cominciato nella stagione 2004/2005 grazie alla filosofia di Pep Guardiola e alla classe dei vari Messi, Iniesta, Busquets, Xavi. E molti altri. Proprio quest'ultimo, in un'intervista ad Ara, ha raccontato alcune cose molto interessanti. Oggi Xavi allena l'Al-Sadd, club qatariota con cui l'anno scorso ha chiuso la sua straordinaria carriera che lo ha fatto entrare nella hall-fame come uno dei centrocampisti più dominanti di sempre. A parlare per lui le 8 Liga e le 4 Champions conquistate con il Barcellona, l'unico club europeo per cui ha giocato. E dove potrebbe tornare. " Mi piacerebbe allenare Leo. Conosco lui, Busquets, Suarez, Piqué e Jordi Alba ". Tutti over 30, a cui non rimangono più tante cartucce da sparare. Qualcuno ha visto in queste dichiarazioni un non detto che significa solo una cosa: Xavi al posto di Valverde. Magari già nelle prossime settimane. Chissà...