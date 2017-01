Cristiano Ronaldo: "Il 2016 è l'anno migliore della mia carriera"

Cristiano Ronaldo ricorderà a lungo il 2016. Il fuoriclasse portoghese, nell'ordine, ha vinto: la Champions League a maggio contro l'Atletico Madrid, l'Europeo a sorpresa con il Portogallo a luglio in finale contro la Francia, la Supercoppa Europea a fine agosto contro il Siviglia e il Mondiale per club a meno di un mese fa contro i giapponesi del Kashima Antlers. Il classe 85 ha poi vinto il suo quarto pallone d'Oro in carriera ma non contento si è portato a casa un altro titolo: a Zurigo è stato premiato come il miglior giocatore del 2016.

Cristiano Ronaldo ha vinto davanti al rivale del Barcellona Lionel Messi e al "cugino" dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann. La Fifa ha anche eletto la miglior formazione del 2016: Neuer; Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Iniesta; Messi, Suarez, Ronaldo. CR7 ha ringraziato: "Sono molto felice e voglio ringraziare chi ha giocato con me con il Real Madrid e in nazionale. Ringrazio anche la mia famiglia, i miei fratelli, mia madre, mio figlio e il mio staff. Il 2016 è stato uno degli anni migliori della mia carriera, è stato duro e difficile, per via dell'infortunio, ma sono contento per tutti i trofei che ho vinto e per come sono arrivati. Sono felice e grato alle persone che hanno deciso di votarmi per assegnarmi questo trofeo".