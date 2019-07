Cristiano Ronaldo, cade l'accusa di stupro: il portoghese non sarà processato

Cristiano Ronaldo non sarà processato per violenza sessuale, lo comunica una nota del procuratore distrettuale che rende nota l'intenzione di non procedere nei confronti del campione portoghese.

La notizia arriva direttamente dai pubblici ministeri di Las Vegas attraverso le informazioni ricevute dal portale Tmz il portoghese non dovrà affrontare le accuse per un presunto stupro di 10 anni fa in un hotel a Las Vegas, nei confronti dell'ex modella Kathryn Mayorga lo ha dichiarato il procuratore in una nota: ''Sulla base della revisione delle informazioni presentate, le accuse di abuso sessuale contro Cristiano Ronaldo non possono essere dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio''.

Come noto la vicenda nasce con le accuse di Kathryn Mayorga, la quale sostiene che Ronaldo l'abbia violentata in una stanza d'albergo di Las Vegas eprima di aver comprato il suo silenzio con un assegno di 375 mila dollari. La ragazza aveva dichiarato di averlo incontrato al Rain Nightclub nell'hotel Palms nel giugno 2009 e di essere stata invitata dal portoghese nella sua suite per far festa nella vasca idromassaggio. Sin dal primo momento il lusitano aveva negato categoricamente le accuse dichiarando: ''Lo stupro è un crimine abominevole che contrasta tutto ciò che sono e in cui credo''. Adesso è arrivata la decisione del procuratore distrettuale della contea di Clark, che ha stabilito di non perseguire nell'inchiesta mettendo fine ad un lungo incubo. Ora Ronaldo potrà finalmente concentrarsi solo sul calcio giocato e sui prossimi impegni con la Juventus.

