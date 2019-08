Cristiano Ronaldo: "Il caso Mayorga? Fa male quando mettono in discussione l'onore"

Cristiano Ronaldo si sta preparando, come sempre, al meglio per disputare l'ennesima stagione da protagonista. Il fuoriclasse di Funchal è alla sua seconda annata con la maglia della Juventus ed ha in testa un solo obiettivo: vincere la sua sesta Champions League. Il 34enne ex Real Madrid e Manchester United è attualmente il giocatore più forte al mondoi insieme a Lionel Messi ma nonostante questo resta una gran lavoratore in campo e una persona umile al di fuori. In un'intervista concessa all'emittente portoghese TVI, Cristiano Ronaldo ha spiegato come abbia deciso di mostrare al figlio la sua prima casa di Lisbona, in cui visse all'inizio della carriera: "Quando ha visto quel posto, non poteva credere che avessi vissuto lì. 'Ma davvero sei stato qui?', mi ha chiesto".

CR7 ha poi continuato: "Ora sembra tutto facile, le case, l'auto e non solo. Ma per diventare un grande calciatore non puoi pensare che tutto cada dal cielo. Non è il talento che ti raggiunge, sei tu a doverlo agguantare. Occorre lavorare duro ed è questo che sto cercando di fargli capire" . Il classe '85 ha poi chiuso parlando del suo 2018 difficile per quanto concerne i suoi affari privati con il caso Mayorga che ha condizionato pesantemente l'umore e non solo: "Fa male quando mettono in discussione il tuo onore. Ma grazie a Dio è stato dimostrato ancora una volta che ero innocente. Gli amici, la famiglia, chi mi vuole bene lo sapeva ma è stata dura ugualmente".