"Dammi un abbraccio". E CR7 fa fermare il bus per salutare il bimbo malato

Cristiano Ronaldo si sta preparando per la sfida finale di domani sera della Uefa Nations League che si sta disputando in Portogallo. In caso di vittoria contro l'Olanda, infatti, i portoghesi staccheranno il pass per Euro 2020, senza passare dalla fase a gironi. Questo naturalmente vale anche per gli orange che mancano dagli Europei del 2012. Nella semifinale il solito Cristiano Ronaldo ha trascinato il Portogallo in finale con una sontuosa tripletta che confermano ancora una volta come sia il più forte giocatore del mondo insieme a Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo, però, non è un campione solo in campo ma anche nella vita dato che si è reso protagonista di un piccolo grande gesto che ha fatto felice un bambino malato. CR7, infatti, alla fine dell'allenamento all'Estadio de Bessa è salito sul pullman della squadra per tornare in ritiro ma ha notato un cartellone di un suo piccolo fan che sta lottando contro una brutta malattia: "Cristiano, dammi un abbraccio". Il fuoriclasse di Funchal ha chiesto all'autista di accostare per poter far salire il suo piccolo tifoso per regalargli l'abbraccio tanto sperato e meritato. Non è la prima volta che l'ex Real Madrid e Manchester United si rende protagonista di un gesto di questa portata che fa capire come sia un fuoriclasse anche nella vita privata e non solo sul rettangolo di gioco.