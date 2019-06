Cristiano Ronaldo, mancia da record: 20 mila euro allo staff del resort greco

Vacanze da re per Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese è stato in questi giorni in Grecia e avrebbe lasciato 20 mila euro di mancia allo staff del resort in cui soggiornava.

In attesa di mettersi agli ordini del nuovo allenatore Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo si sta godendo le meritate vacanze con famiglia ed amici a Costa Navarino, in Grecia. Il campione portoghese ha soggiornato al Royal Villa Methoni, una struttura con una vista mozzafiato e dotata di ogni benefit, dal costo di 8 mila euro a notte, dove l'anno scorso Andrea Agnelli in persona andò per convincerlo a firmare per la Juventus.

Secondo quanto raccontano i media greci: l'attaccante bianconero avrebbe avuto a disposizione una piscina, una palestra, una sala per i massaggi, un campo da golf e l'accesso privato alla spiaggia. Cristiano, come documentano i video sui social, si è poi anche allontanato dalla costa su uno yacht per avere ancora maggiore privacy e divertirsi a fare tuffi in mare da un grande scivolo gonfiabile. Prima di salutare e dirigersi in Costa Azzurra, secondo i media ellenici, Ronaldo avrebbe lasciato 20 mila euro di mancia allo staff del resort, come ringraziamento per aver tenuto lontano i curiosi e soprattutto gli obiettivi indiscreti dei paparazzi, un fantastico regalo che sarà stato di sicuro molto apprezzato.

