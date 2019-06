Cristiano Ronaldo: "Merito il Pallone d'Oro? Vedete voi..."

Cristiano Ronaldo ha vinto il suo trentesimo trofeo in carriera da quando gioca a calcio. Il fuoriclasse di Funchal tra Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus e nazionale portoghese ha vinto di tutto e ora punterà con i bianconeri alla conquista della sesta Champions League della sua strepitosa carriera. Il 34enne, inoltre, ha vinto la bellezza di cinque Palloni d'oro come il rivale-nemico Lionel Messi ma punta alla conquista del suo sesto che sarà assegnato da France Football a fine anno. Quest'anno più che mai però regna l'incertezza su chi sarà assegnato dato che anche diversi giocatori del Liverpool potrebbero essere presi in considerazione dopo la vittoria della Champions League.

Cristiano Ronaldo è un campione assoluto e al termine della vittoria sull'Olanda alla domanda su chi potrebbe vincere il pallone d'oro ha risposto così: “Ho vinto tre trofei quest’anno, sto bene, che cosa posso fare di più? Non so se mi merito il Pallone d’oro, lo lascio dire a voi, non ho intenzione di valutarlo io. Non c’è stato un tempo in cui ho giocato male, negli ultimi sedici anni i numeri parlano da soli. Conta soltanto quello che ho dimostrato in tutta la mia carriera, non mi interessa quello che dice la gente”. Di sicuro CR7 con questo successo in Uefa Nations League e con la tripletta in semifinale salirà sicuramente sul podio: se poi vincerà realmente lo si saprà solo tra qualche mese.