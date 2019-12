Cristiano Ronaldo rialza la testa: "Juventus, restiamo uniti e teniamo duro"

Cristiano Ronaldo, nonostante una stagione non esaltante dal punto di vista delle prestazioni, è ancora il miglior capocannoniere della Juventus con otto reti stagionali, sette in campionato in dodici presenze e una in Champions League in cinque gettoni. Il fuoriclasse di Funchal dopo qualche incomprensione di troppo con Maurizio Sarri tra la trasferta di Mosca e la sfida contro il Milan di Stefano Pioli, con le due sostituzioni subite con tanto di polemica annessa, sembra essere più tranquillo da quel punto di vista ma sembra un po' in affanno rispetto alla passata stagione.

Ieri sera all'Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi l'ex attaccante di Real Madrid e Manchester United ha segnato il gol del vantaggio juventino su assist di Rodrigo Bentancur e questo sembrava mettere in discesa la strada per i bianconeri che hanno invece subito il ritorno veemente dei biancocelesti che hanno vinto con merito, forse agevolati dall'espulsione di Juan Cuadrado al 70, grazie all'ausilio del Var.

Sarri, ai microfoni di Dazn, ha analizzato la sconfitta non trovandosi d'accordo con l'arbitro Fabbri e il Var circa l'espulsione di Cuadrado che ha condizionato in negativo la partita della Juventus: "Non sono completamente d'accordo sulla chiara occasione da gol, la palla va verso l'esterno, la prima decisione dell'arbitro mi sembrava la più giusta. Se andiamo a riguardare lì c'è stato un errore palese: mi è sembrato un po' severo ma l'arbitro ha deciso così e va bene. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo abbiamo concesso il pareggio alla scadere. Il secondo tempo è stato condizionato da episodi tutti sfavorevoli per noi, e abbiamo perso una partita giocata a buoni livelli, sopratutto in parità numerica".

Smaltita la delusione ora la Juventus si prepara ad affrontare i prossimi tre impegni tra Champions League, campionato e Supercoppa Italiana contro Bayer Leverkusen, ininfluente ai fini della qualificazione agli ottavi di finale, Udinese e ancora contro la Lazio. Cristiano Ronaldo, da leader indiscusso qual è, ha deciso comunque di postare su Instagram una foto della serata negativa di ieri mentre festeggia con i suoi compagni di squadra il gol del vantaggio siglato da lui stesso e con la seguente didascalia: "Teniamo duro fino alla fine e restiamo uniti". Jorge Mendes ha ribadito a più riprese che il suo assistito resterà alla Juventus anche nella prossima stagione e il suo ruolo da leader, nonostante le tante critiche che sta ricevendo in queste settimane, è fuori discussione e questo post social testimonia come l'ambiente sia unito e compatto in un momento un po' delicato per la Vecchia Signora.

