Cristiano Ronaldo rivela: ''Ritiro? Chissà tra uno o due anni...''

''Il ritiro? Chissà forse tra uno o due anni'', a sorpresa Cristiano Ronaldo gela i tifosi della Juventus e tutto il mondo del calcio.

In un'intervista al sito Sportbible la stella portoghese lascia la porta aperta ad un suo eventuale ritiro: ''Adoro ancora il calcio. Adoro intrattenere i tifosi e le persone che amano Cristiano Ronaldo. Non importa l’età, si tratta solo di mentalità. Negli ultimi cinque anni ho iniziato però il processo che mi vedrà prima o poi fuori dal calcio, quindi chi sa cosa accadrà tra un anno o due?''.

Ronaldo ha poi confessato che il suo interesse sarà entrare stabilmente nel mondo del business, attività imprenditoriale decollata negli ultimi anni parallelamente alla sua carriera calcistica: ''Ci sono voluti molti anni di duro lavoro, dedizione e passione per raggiungere ciò che ho nel calcio. Al di fuori del calcio non sono ancora allo stesso livello ovviamente, ma sono un ragazzo competitivo e non mi piace essere il numero due o il numero tre. Voglio sempre essere il numero uno. Lo farò, ci riuscirò al 100%''.

Una nuova sfida in cui sarà indispensabile mantenere le stesse motivazioni, che hanno contraddistinto la sua vita calcistica: ''Quello che mi motiva sempre di più è la pressione. Il rapporto che ognuno di noi ha con la pressione. Tutto sta nel saperla gestire. Devi avere fiducia in te stesso. Nel calcio ho più controllo. So cosa posso fare. Nel mondo degli affari, invece, è più difficile, dipendi da altre persone, ma ho una buona squadra. Sarà una bella sfida per me e già lo è''.

Intanto stasera arriva la Champions League, appuntamento quanto mai importante per la Juventus e per Ronaldo. Finora il portoghese ha segnato a 32 squadre diverse nella coppa dalle grandi orecchie, ma mai ai tedeschi, di sicuro l'occasione giusta per aggiungere un altro scalpo al suo incredibile palmares.

