Cristiano Ronaldo su France Football: "Resto giovane con il lavoro"

Cristiano Ronaldo è pronto. A dire la verità, lo è sempre. E lo sarà anche a febbraio quando dovrà soffiare le 35 candeline sulla torta. Un traguado importante, che affronterà come ha sempre fatto: con il lavoro. È questo il suo segreto, confessato in esclusiva a France Football.

"Devi essere intelligente per durare"

" Il mio obiettivo è di rimanere giovane man mano che invecchio, mantenendomi così competitivo - ha spiegato Cristiano Ronaldo -. Quanti calciatori della mia età giocano ai miei stessi livelli in una squadra come la Juventus? Devi essere intelligente per durare. A 19-20 anni ho capito che il calcio era una questione di numeri: titoli, record e gol. Settecento gol è un numero impressionante e mi rende ancora più orgoglioso il fatto che pochi giocatori abbiano raggiunto quella cifra ". Moltissimi gol, troppi da ricordare ma uno è scolpito nella mente del giocatore, tanto da ritenerlo il suo preferito: " Quello in rovesciata con la Juve, perché era un gol che cercavo di segnare da anni ". E come dimenticarlo...