Dani Alves senza squadra: "A chi posso inviare il mio curriculum?"

Dani Alves è il giocatore più vincente nella storia del calcio dato che nella sua carriera ha vinto la bellezza di 43 titoli ufficiali e con soli cinque club: Bahia in Brasile, Siviglia e Barcellona in Spagna, Juventus in Italia e Psg in Francia. Il 36enne carioca è ancora una delle punte di diamante della nazionale di Tite che ha vinto la Copa America ma è ora in cerca di squadra dato che si è svincolato dal Psg, suo ultimo club con cui ha vinto il campionato nell'ultima stagione.

Dani Alves, dunque, è in cerca di una squadra e in queste settimane è stato spesso accostato all'Inter di Antonio Conte e alla Juventus di Maurizio Sarri anche se in realtà il brasiliano non si lasciò affatto bene soprattutto con la tifoseria bianconera. L'entourage del classe '83 starà sicuramente lavorando per trovargli una sistemazione adeguato e nel frattempo lui si diletta a scherzare con i suoi tanti follower sui social network: "Cerco lavoro, a chi mando il mio curriculum? Qualcuno mi avvisi se ha il tempo di leggerlo".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?