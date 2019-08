Darmian torna in Italia: vestirà la maglia del Parma

Il grande colpo messo a segno dal Parma porta il nome di Matteo Darmian: dopo l'esperienza con diverse maglie italiane, il terzino destro torna in Serie A. Si tratta di un vero e proprio colpaccio per i ducali, considerata soprattutto la somma con cui sono riusciti ad assicurarsi le prestazioni sportive del classe '89: nelle casse del Manchester United andranno solamente 1.5 milioni di euro.

Il ritorno

Finito ai margini dei piani tecnici, il giocatore italiano era ormai considerato più che cedibile da parte dei Red Devils: l'intesa totale è stata ormai raggiunta; Darmian nelle prossime ore firmerà un contratto che lo legherà per tre anni alla maglia della compagine emiliana. L'arrivo del giocatore in città è atteso nella giornata di domani, in cui dovrebbe sottoporsi alle visite mediche: sarà così a disposizione di mister D'Aversa al termine della sosta per le Nazionali.

Dopo aver militato nelle giovanili del Milan, Matteo si è trasferito in prestito al Padova. Nel 2010 è stato prelevato dal Palermo con cui ha disputato una sola stagione; successivamente il Torino ha messo gli occhi su di lui: con i granata ha offerto prestazioni ottime finendo nel mirino del Manchester United. Qui non è riuscito a replicare quanto fatto nel club piemontese e dunque è finito sempre più in basso nelle gerarchie: per lui ora si presenta una grande opportunità di rilancio in Serie A.

