De Rossi al Boca, il giornalista si toglie la maglietta: "Non mi sembra in forma"

Daniele De Rossi è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Boca Juniors con Diego Armando Maradona che ha parlato così dell'arrivo di capitan futuro in uno dei club più gloriosi d'Argentina: "Daniele al Boca è un miracolo di San Gennaro". Il 35enne ex Roma, che compirà 36 anni proprio domani, si sta allenando duramente per farsi trovare pronto per l'inizio del campionato argentino con il suo grande amico Francesco Totti che ha pubblicato una Instagram Story mentre corre a Sabaudia in compagnia del suo amico storico e del figlio Christian.

Ayer con un humilde club del ascenso y hoy... ¡con Francesco Totti!

Tutti in Argentina stanno aspettando l'arrivo di De Rossi al Boca Juniors anche se c'è qualcuno che ne sta mettendo in dubbio le condizioni fisiche. Horacio Pagani, noto giornalista argentino, infatti, subito dopo aver visto la foto dell'ex centrocampista della Roma ha deciso di mettere in scena un simpatico siparietto in diretta televisiva. Pagani si è tolto la maglietta ed ha esclamato: "N​on mi sembra abbia un fisico straordinario. Sono in forma come lui".