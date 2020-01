De Rossi dice basta: "Per la famiglia"

Il giorno dell'Epifania c'è solo carbone nella calza dei capitani presenti e passati della Roma. All'indomani del ko interno col Torino, più che lo scivolone inatteso, nell'ambiente giallorosso tengono banco il «giallo» social che ruota attorno a Francesco Totti e l'annuncio arrivato da oltreoceano sul ritiro di De Rossi.

Il centrocampista appende le scarpette al chiodo a 36 anni. «È un giorno triste, avrei voluto giocare per altri dieci...», il suo saluto al Boca e al calcio giocato. La sua avventura in Argentina è durata appena sei mesi (con 6 presenze a causa di diversi problemi fisici e un solo gol segnato in Coppa): il suo contratto sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, ma lui ha anticipato i tempi. «Non è successo nulla di particolare negli ultimi giorni e non ho problemi fisici, ma dovevo avvicinarmi a casa, dalla mia famiglia. In particolare da mia figlia Gaia (avuta dal primo matrimonio e che non è mai andata in Argentina in questi mesi, ndr)», così De Rossi che ha smentito i rumors su presunti problemi con la nuova presidenza degli Xeneizes. «Non pensavo di poter amare un club tanto quanto la Roma, una parte del mio cuore rimane qui», ha concluso sottolineando anche la volontà di voler studiare da allenatore. L'alternativa è un ruolo nella dirigenza della nuova Roma targata Friedkin, ruolo rifiutato in passato.

Intanto Totti, che a Dazn ha dichiarato che «se oggi avesse 25 anni, non sarebbe alla Roma perché l'avrebbe già comprato qualcuno», ha scatenato il caos per un like (poi tolto) partito dal suo account e riferito a un commento poco carino sull'attuale capitano giallorosso. «#Vendete Florenzi», scrive un tifoso e tra i primi a commentare con un «mi piace» è proprio Totti. Tanto che a Roma in molti hanno iniziato a chiedersi se fosse una frecciata (tra i due non c'è un rapporto strettissimo) o una semplice gaffe.

Risposta piccata dello stesso Totti, in vacanza alle Maldive: «Vorrei precisare che non ho mai messo "like" a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo sui social mi rattrista». Uno scambio di tweet tra i due ha chiuso la polemica. «Ora ti metto il like...», così Totti. «Capitano, ti metto un like anche io», il messaggio di Florenzi. Il cui futuro alla Roma resta però incerto...