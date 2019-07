De Rossi entusiasta: "Ho detto subito sì, voglio giocare la Libertadores"

Daniele De Rossi ha detto sì al Boca Juniors: l'ex capitano della Roma ha ceduto alle lusinghe del suo ex compagno di squadra Nicolas Burdisso, attuale ds del club argentino, che l'ha convinto ad accettare l'offerta degli Xeneizes. Il classe '83 si è subito calato nella parte e si è detto felice della scelta fatta: "Il calcio argentino è cresciuto tantissimo. Intendo apportare qualcosa di importante ai miei compagni, voglio dare le stesse cose che ho dato ai miei compagni della Roma. Non vengo qua per fare i gol di Maradona, ma sono convinto che quando sarò in forma potrò aiutare il Boca a raggiungere i suoi obiettivi. Io non porterò qua i miei compagni, ma ogni giocatore dovrebbe vivere quello che sto vivendo io. Se ti piace giocare a calcio devi affrontare un’esperienza come questa".

Capitan futuro ha poi continuato parlando della Copa Libertadores: "Gli obiettivi da perseguire sono quelli che ha il Boca, che ora è il mio club. L’obiettivo del club è vincere campionato e coppa, tutto. Spero che mercoledì le cose vadano bene, mi piacerebbe debuttare in questa competizione" . Infine, il 36enne di Ostia ha svelato: “Penso che chi non ha mai messo piede in questo stadio non può capire cose significhi giocare per il Boca. Oltre al lato folcloristico so di avere abbracciato un club serio, organizzato e ambizioso. Ho detto quasi subito di sì, chiaramente pensando bene al cambiamento che rappresenta per un uomo di 36 anni che deve cambiare continente. Però sono stato subito convinto dalla possibilità di abbracciare un ambiente così particolare".

"Estoy muy feliz de estar acá" | Daniele De Rossi fue presentado este lunes en conferencia de prensa y brindó sus primeras palabras como jugador Xeneize.



https://t.co/yUNjUqBHjK pic.twitter.com/pUVAYLuk2b — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 29, 2019

