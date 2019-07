De Rossi ha deciso: lascia il calcio, lo aspetta la Nazionale

Daniele De Rossi ha deciso l'addio al calcio giocato, lo aspetta Roberto Mancini nello staff della Nazionale.

Nessun'altra squadra dopo la Roma, le vacanze in giro per il mondo e una lunga pausa di riflessione sono servite a De Rossi per decidere il suo futuro a meno di ripensamenti clamorosi: la bandiera giallorossa appende gli scarpini al chiodo.

Lo riferisce il quotidiano romano Il Tempo che ha ripercorso il mese di sicuro più complicato della carriera del centrocampista. Dopo l'addio doloroso alla Roma, il suo nome era stato accostato prima ai Los Angeles Galaxy poi al Boca Juniors del suo ex compagno Burdisso. Timide le avances del Milan arrivate attraverso Paolo Maldini mentre la Fiorentina del nuovo presidente Rocco Commisso era stata quella vicina più vicina ad ingaggiare De Rossi. Una possibilità, nata dal profondo legame che unisce Capitan Futuro a Vincenzo Montella e Daniele Pradè ma era stato proprio il ds viola ad allontanare questa possibilità in conferenza stampa: "Com'è andata con De Rossi? Ci siamo trovati come quattro amici al bar, il nostro rapporto è questo, da 30 anni. Io, Vincenzo Montella e il giocatore abbiamo un grande rapporto. Non c'è stato un no perché non siamo arrivati all'offerta economica".

Una scelta senza dubbio ponderata e un futuro nuovo nel mondo del calcio. Scartata la possibilità di intraprendere la carriera dirigenziale, la stessa Roma gli aveva proposto un ruolo, De Rossi, che il 24 luglio compirà 36 anni ha già da tempo deciso di fare l'allenatore. Ama vivere il calcio in campo e le sue qualità da leader lasciano pensare che anche in panchina possa avere un grande futuro. Come riferisce ancora Il Tempo, Roberto Mancini lo aspetta come vice in Nazionale o comunque per un ruolo importante nello staff azzurro. Intanto potrà frequentare il corso da allenatore a Coverciano.

